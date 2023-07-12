العالم اليوم - بيانات التضخم الإيجابية في أميركا ترفع أسعار الذهب الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 11:17 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، عند التسوية، ليسجل خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما يرفع أسعار الفائدة مرات أقل مستقبلا.

وأظهرت بيانات صادرة، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بشكل طفيف في شهر يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون هذه المرة هي الأخيرة.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص حجم الطلب على النفط.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 80.11 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023 وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا.