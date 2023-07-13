سياسى عن قمة دول جوار السودان: نرحب بأى جهود تسهم فى وقف الحرب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أمجد فريد السياسى السودانى، إن أن الحرب فى السودان تؤثر على كافة دول الجوار وليس فى السودان فقط، مشيرا إلى أن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذى سيتم عقده غدا بمصر لإنهاء الصراع المسلح وحقن دماء الشعب السودانى مبادرة مهمة ونرحب بكل الجهود التى تساهم فى وقف الحرب.





وأضاف أمجد فريد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أن الحرب فى السودان وصلت ليومها الـ 88 حتى الآن، مضيفا: "نتوقع مناقشة أمر الفارين غدا فى القمة وتقديم الخدمات الأنسانية للدولة". وأوضح فريد، أم جنوب السودان ومصر وتشاد يتحملون العبء الأكبر فى التعامل مع هذه المشكلة، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى لتوفيق المبادرات بما يخدم الحل فى السودان ويوطد كل المبادرات، مؤكدا أن الأولوية هى تقديم المساعدة الإنسانية والوصول لهدنة.

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