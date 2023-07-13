العالم اليوم - السيسي يبحث مع آبي أحمد الأزمة السودانية وسد النهضة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 01:16 صباحاً - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة تسوية الأزمة في السودان وأزمة سد النهضة.

وقال المتحدث الرئاسي المصري في بيان: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية، حيث تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة."

وتستضيف مصر اليوم، 13 يوليو، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.