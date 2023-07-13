زيلينسكى يشكر بايدن على القرار الصعب بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن شكره للرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، على هامش قمة الناتو لتزويد بلاده بالقنابل العنقودية، وهى ذخائر مثيرة للجدل تحظرها أكثر من 100 دولة.





وأقر زيلينسكى لبايدن أثناء ظهورهما معًا فى فيلنيوس، ليتوانيا، وسط قمة الناتو، بأنه كان "قرارًا سياسيًا صعبًا" بالنسبة لبايدن للمضى قدمًا فى توفير الأسلحة، وهى القنابل الأكثر خطورة عند انفجار المئات منها بشكل عشوائى لتصيب منطقة أكبر.

وقال زيلينسكى لبايدن: "من السهل جدًا، كما تعلم، انتقاد الذخائر العنقودية، على سبيل المثال، وقد اتخذت قرارًا سياسيًا صعبًا".

وأضاف "لكن عليك أن تعرف أن روسيا استخدمت مثل هذه الأسلحة منذ اليوم الأول [من العملية العسكرية على أوكرانيا، لم أسمع من جميع أنحاء العالم عندما بدأت روسيا فى استخدامها؛ ولم أسمع نفس النوع من النقد".

وكان بايدن قد دافع فى وقت سابق عن قراره بإرسال الأسلحة إلى كييف وسط مخاوف من نفاد ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية أثناء قيامها بهجوم مضاد واسع النطاق ضد القوات الروسية بعد أكثر من 16 شهرًا من غزو موسكو.

وأعرب المشرعون فى واشنطن عن مخاوفهم بشأن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، وأخبر بايدن زيلينسكى يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة "تبذل كل ما فى وسعها لتزويدك بكل ما فى وسعها".

وجاء الاجتماع بين بايدن وزيلينسكى فى اليوم الثانى والأخير من قمة الناتو، وهو اجتماع حاسم لأعضاء الحلفاء وأوكرانيا أعاد تأكيد التزام الغرب بالدفاع عن أوكرانيا حيث تعمل على إخراج الجنود الروس من أراضيها.