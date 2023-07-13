وأقر زيلينسكى لبايدن أثناء ظهورهما معًا فى فيلنيوس، ليتوانيا، وسط قمة الناتو، بأنه كان "قرارًا سياسيًا صعبًا" بالنسبة لبايدن للمضى قدمًا فى توفير الأسلحة، وهى القنابل الأكثر خطورة عند انفجار المئات منها بشكل عشوائى لتصيب منطقة أكبر.
وقال زيلينسكى لبايدن: "من السهل جدًا، كما تعلم، انتقاد الذخائر العنقودية، على سبيل المثال، وقد اتخذت قرارًا سياسيًا صعبًا".
وأضاف "لكن عليك أن تعرف أن روسيا استخدمت مثل هذه الأسلحة منذ اليوم الأول [من العملية العسكرية على أوكرانيا، لم أسمع من جميع أنحاء العالم عندما بدأت روسيا فى استخدامها؛ ولم أسمع نفس النوع من النقد".
وكان بايدن قد دافع فى وقت سابق عن قراره بإرسال الأسلحة إلى كييف وسط مخاوف من نفاد ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية أثناء قيامها بهجوم مضاد واسع النطاق ضد القوات الروسية بعد أكثر من 16 شهرًا من غزو موسكو.
وأعرب المشرعون فى واشنطن عن مخاوفهم بشأن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، وأخبر بايدن زيلينسكى يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة "تبذل كل ما فى وسعها لتزويدك بكل ما فى وسعها".
وجاء الاجتماع بين بايدن وزيلينسكى فى اليوم الثانى والأخير من قمة الناتو، وهو اجتماع حاسم لأعضاء الحلفاء وأوكرانيا أعاد تأكيد التزام الغرب بالدفاع عن أوكرانيا حيث تعمل على إخراج الجنود الروس من أراضيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يشكر بايدن على القرار الصعب بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.