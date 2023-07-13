ألمانيا تخصص حزمة أسلحة جديدة بملايين الدولارات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع الألمانية أمس الأربعاء، بأن الحكومة قد اتخذت قرارًا بإرسال حزمة عسكرية وأسلحة إلى أوكرانيا، تقدر قيمتها بنحو 700 مليون يورو، وتعادل تقريبًا 769.9 مليون دولار.





وقالت وزارة الدفاع فى بيان أصدرته، ونشرته دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، إن بعض المعدات التى ستسلمها تشمل قاذفتين لصواريخ باتريوت و40 مركبة قتال مشاة من طراز ماردير.

إضافة إلى ذلك، سوف ترسل برلين أيضًا 25 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" وخمس مدرعات "برجيبانزير 2" من المخزونات الصناعية أو التجديد الصناعى.

وأضاف البيان أن ألمانيا تعهدت بتقديم 31 قطعة من مخزونات القوات المسلحة الألمانية، بما يشمل 20 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية و5000 طلقة من عيار 155 ملم من ذخيرة الدخان، فضلا عن إرسال نظام طائرات بدون طيار "لونا" وحزمة لمنع الألغام إلى أوكرانيا.

وجاء ذلك رغم تأكيد وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس رفض حكومة بلاده إمداد أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز "تورس"، وهو ما طلبته كييف سابقًا.