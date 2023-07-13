لافروف: روسيا تدعم رئاسة إندونيسيا لآسيان

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال لقائه بنظيره الإندونيسى ريتنو مارسودى فى جاكرتا، أمس الأربعاء، أن روسيا تدعم الإجراءات التى اتخذتها إندونيسيا بصفتها الدولة الرئيسية لمنظمة الدول الآسيوية للتعاون المتنامى "آسيان" لتعزيز المبادئ الأساسية للمنظمة.





أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال لقائه بنظيره الإندونيسى ريتنو مارسودى فى جاكرتا، أمس الأربعاء، أن روسيا تدعم الإجراءات التى اتخذتها إندونيسيا بصفتها الدولة الرئيسية لمنظمة الدول الآسيوية للتعاون المتنامى "آسيان" لتعزيز المبادئ الأساسية للمنظمة.

وقال الوزير الصينى "نود أن ننتهز هذه الفرصة لمناقشة بعض القضايا الثنائية ولكن أيضا لتخصيص بعض الوقت لقضايا الآسيان، ولذا نؤكد على دعمنا الدائم لآسيان، وندعم إندونيسيا بصفتها صاحبة الرئاسة فى تعزيز المبادئ الأساسية لرابطة آسيان فى سياق تنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونحن نرى أن إندونيسيا ملتزمة بهذه المبادئ".

ومن المقرر أيضا أن يجرى لافروف محادثات فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع وزير خارجية لاوس سالومكساى كوماسيث والأمين العام للأسيان كاو كيم هورن.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن زيارة لافروف إلى جاكرتا ستستمر حتى بعد غد الجمعة الموافق 14 يوليو.

كان لافروف قد أعرب فى مقابلة صحفية قبل زيارته إلى استعداد بلاده لمساعدة إندونيسيا فى تطوير استخدام الطاقة النووية كما حذر من محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لاحتواء منظمة الآسيان.