السعودية: قطار الحرمين نقل أكثر من 750 ألف مسافر فى موسم الحج

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أمس الأربعاء، نجاح خطة التشغيل الخاصة بقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج لعام 1444هـ، حيث تجاوز إجمالى عدد المسافرين عبر القطار 750 ألف مسافر، وذلك بارتفاع يصل إلى 96٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.





ووفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، أكدت "سار" أن عدد الرحلات المسيرة فى موسم الحج للعام الحالى بلغ 3 آلاف و627 رحلة بزيادة 79% عن موسم حج العام الماضى، مشيرة إلى استمرار رحلات قطار الحرمين السريع بوتيرة تصاعدية، حيث بلغت معدل 126 رحلة فى أوقات الذروة، وذلك فى ظل الطلب العالى عليها.

وأوضحت "سار" أنه فى إطار حرصها على خدمة ضيوف الرحمن فقد وفرت رحلات إضافية ليصل عدد الرحلات فى يوم السابع من ذى الحجة إلى 131 رحلة وهو عدد الرحلات الأعلى فى تاريخ قطار الحرمين السريع خلال يوم واحد، منها 60 رحلة غادرت من محطة مكة المكرمة وذلك بمعدل 6 رحلات مغادرة للمحطة فى الساعة الواحدة، وليتجاوز قطار الحرمين السريع عدد الرحلات المقررة له فى موسم الحج والبالغ عددها 3400 رحلة بعدد 227 رحلة اضافية.

ونقل قطار الحرمين السريع حجاج بيت الله الحرام والمسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسية، ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولى، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وذلك بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، ما أسهم فى توفير خيارات أوسع لتنقّل المسافرين بسلاسة، واختيار الأوقات المناسبة لهم.