الكرملين: قضايا التعاون التجارى محور محادثات بوتين مع الرئيس الصينى

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث الرسمى باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، أمس الأربعاء، أن القضايا المتعلقة بالتعاون التجارى والاقتصادى بين روسيا والصين ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الصينى شى جين بينج، خلال زيارة بوتين المقبلة إلى الصين فى شهر أكتوبر، وأضاف أن البلدين سيقومان بتبادل وجهات النظر حول الوضع الدولى الحالى.





وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث الروسى عندما سُئل عن الموضوعات التى سيتطرق إليها بوتين خلال زيارته إلى الصين، "إن الموضوعات التى ستشتمل عليها المحادثات واضحة وموسعة جدا، وتشمل قضايا التعاون التجارى والاقتصادى.. كما أنه من المهم أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن الموقف الدولى الراهن فى مختلف المناطق، لما له من أهمية بالنسبة لكل البلدين". وأضاف "بالطبع، واستنادا إلى الرؤى المتشابهة للبلدين حول جوهر العلاقات الدولية، ورؤيتنا المشتركة للجودة الضرورية للعلاقات الدولية بين موسكو وبكين، لدينا أفاق جيدة جدا لإجراء مزيد من المشاورات من أجل التفاعل البناء". كما سلط الضوء على حقيقة أن "التعاون بين روسيا والصين لم يستهدف مطلقًا أى دولة ثالثة، بل على العكس من ذلك، فهو يهدف إلى جنى فوائد إضافية لشعبى البلدين".

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