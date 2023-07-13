الأمم المتحدة: شبح الجوع يطارد 735 مليون شخص حول العالم

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير مشترك صادر عن خمس منظمات دولية، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمى ومنظمة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع فى عام 2022 تراوح بين 691 و783 مليون شخص.





وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بواقع 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد 19، فيما يقدر المتوسط السنوى لعدد الأشخاص المعانين من الجوع فى عام 2022 بحوالى 735 مليون شخص.

وحذرت المنظمات المشاركة فى التقرير من أنه إذا ظلت الاتجاهات كما هى فلن يتم الوصول إلى هدف التنمية المستدامة فى القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أنه بينما استقرت أرقام الجوع فى العالم بين عامى 2021 و 2022 فإن هناك العديد من الأماكن فى العالم التى تواجه أزمات غذائية عميقة، مشيرًا إلى أنه لوحظ تقدم فى الحد من الجوع فى آسيا وأمريكا اللاتينية إلا أن الجوع كان لا يزال فى ارتفاع فى غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبى وجميع المناطق الفرعية فى أفريقيا فى عام 2022، كما لا تزال أفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا حيث يواجه واحد من كل خمسة أشخاص الجوع وهو ما يزيد على ضعف المتوسط العالمى.

رؤساء المنظمات الخمس قالوا فى التقرير إنه بينما لايزال تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل فى القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يمثل تحديًا هائلاً على أرض الواقع فمن المتوقع أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيظلون يواجهون الجوع فى عام 2030.

التقرير عزى الزيادة فى أعداد الجوعى منذ عام 2019 إلى الوباء والصدمات المناخية المتكررة والصراعات بما فى ذلك الحرب فى أوكرانيا، وقال إن حالة الأمن الغذائى والتغذية ظلت قاتمة فى عام 2022، وأضاف أن ما يقرب من 29.6 % من سكان العالم أى ما يعادل 2.4 مليار شخص لم يحصلوا على الغذاء بشكل دائم من بينهم حوالى 900 مليون شخص واجهوا انعدام أمن غذائى حاد.

التقرير قال إن قدرة الأشخاص على الوصول إلى وجبات صحية فى جميع أنحاء العالم قد تدهورت حيث لم يتمكن أكثر من 3.1 مليار شخص فى العالم - أو 42 % - من تحمل تكاليف نظام غذائى صحى فى عام 2021 وبما يمثل هذا زيادة اجمالية قدرها 134 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

ونوه التقرير إلى أن ملايين الأطفال دون سن الخامسة لا يزالون يعانون من سوء التغذية، مشيرًا إلى أن حوالى 148 مليون طفل دون سن الخامسة "22.3%" كانوا يعانون فى عام 2022 التقزم و45 مليونًا "6.8%" يعانون من الهزال و37 مليونًا "5.6%" يعانون زيادة الوزن.