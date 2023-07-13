موسكو: مقاتلة روسية تعترض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أفاد مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، مساء أمس الأربعاء، بأن أنظمة مراقبة الأجواء رصدت فى 12 يوليو هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة فوق بحر بارنتس، حيث حلقت مقاتلة من طراز "ميج - 31" تابعة للأسطول الشمالى، لمنع انتهاك الحدود الروسية وتحديد ذلك.
وذكر التقرير أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوى على أنه طائرة دورية من طراز "بيه - 8 بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجى. ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية مبتعدة عن حدود دولة روسيا الاتحادية".
وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع انتهاك لحدود روسيا، لكنها شددت على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى فى ظل التقيد الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة أجنبية.
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