جدة - نرمين السيد - أصدر ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا قبل فيه استقالة وزير المالية، مناف الهاجرى، كما عَيَّن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، سعد حمد ناصر البراك، وزيرًا للمالية بالوكالة.





كما تضمن المرسوم الأميرى - الصادر أمس الأربعاء بناءً على الأمر الأميرى الصادر بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - أنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة الكويتى ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. وتضمن المرسوم تعيين الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية بالوكالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرسوم أميرى بقبول استقالة وزير المالية الكويتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.