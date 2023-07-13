مجلس الأمن الروسى: الناتو وروسيا على شفا الحرب

جدة - نرمين السيد - صرح دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، بأن إنشاء مجلس "أوكرانيا – الناتو" لن يكون مستدامًا وسينتهى بسبب انهيار إحدى الأطراف المشاركة، مبديا اعتقاده بأن حلف الناتو وروسيا فى حالة توتر قريبة من الحرب أو فى قلب الصراع.





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