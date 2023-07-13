هيئة الأرصاد البريطانية: عاصفة تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تجتاح الجزر البريطانية موجة من الأمطار بعد انتهاء فترة الموجة الحارة التى شهدتها البلاد فى الأيام الماضية.
ووفق صحيفة "ذى إكسبريس" البريطانية، أضافت الهيئة أن غدًا الجمعة، سيشهد اجتياح رياح عاتية وبرق للمملكة المتحدة حيث تتساقط الأمطار خلال أكثر الشهور حرارة فى البلاد، ومن المتوقع أن تبلع سرعة الرياح 36 ميلاً فى الساعة، مما قد يتسبب فى حدوث فوضى.
وقال جيم ديل من هيئة الأرصاد البريطانية "نحن معزولون، أنفسنا، وأيرلندا، والدول الاسكندنافية فى كتلة خاصة بنا، كتلة شمال غرب يسيطر عليها ضغط منخفض وهذا الضغط المنخفض هو الذى سيمنع الحرارة الشديدة من الاقتراب من اتجاهنا ولكنها تمنحنا زخات غزيرة من المطر ورياح قوية".
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