اليونيفيل: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حساس للغاية

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" أنها تراقب الوضع الحدودى بين لبنان وإسرائيل، بناءً على تقارير تشير إلى حادثة مقلقة وقعت اليوم على طول الخط الأزرق، الذى يمثل خط وقف إطلاق النار بين البلدين.





وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامى لليونيفيل كانديس ارديل - فى بيان - إن الوضع الآن حساس للغاية. كما حثت الجميع على وقف أى عمل قد يؤدى إلى تصعيد من أى نوع.

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