كندا تعلن عن تدابير إضافية لـ دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد ترودو على دعم بلاده الغير المشروط لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مشيرًا إلى أن الانضمام سيتم عندما تسمح الظروف بذلك.
كما أعلن رئيس وزراء كندا، إلى جانب قادة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبى، التزامهم بإضفاء الطابع الرسمى على دعمهم الدائم لأوكرانيا، من خلال التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل، كما تدافع سيادتها وسلامتها الإقليمية، وإعادة بناء اقتصادها، وحماية مواطنيها، وتسعى إلى الاندماج فى المجتمع الأوروبى الأطلسى.
وفى القمة، أعلن ترودو عن 541 مليون دولار فى تمويل جديد ومشاريع لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسى. يعتمد التمويل الجديد لأوكرانيا على أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات متعددة الأوجه التى خصصتها كندا منذ بداية عام 2022، ويستند إلى إعلان رئيس الوزراء فى لاتفيا هذا الأسبوع لتجديد وتوسيع عملية إعادة الضمان، وهى جزء من إجراءات الدفاع والردع لحلف الناتو، وفقًا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى.
وتواصل كندا المساعدة فى تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية والتدريب الذى تحتاجه للدفاع عن نفسها، وأعلن ترودو أن بلاده ستوفر أيضًا التدريب وبناء القدرات للجيش الأوكرانى فى إطار عملية "يونيفير" فى كندا.
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