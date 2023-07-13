حاكم مصرف لبنان المركزى يخضع لجلسة تحقيق (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حضر الجلسة القاضية هيلانة إسكندر وكيل "سلامة" القانونى ورئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل اللبنانية. يأتى ذلك ضمن نظر البلاغات المقدمة ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك والمقدمة من المحامى العام الاستئنافى فى بيروت القاضى رجا حاموش. وقرر قاضى التحقيق القاضى شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزى واستدعاءه إلى جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق.

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