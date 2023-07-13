جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن "أولويتنا هى السلام وليست الأعمال العدائية"، مشيرا إلى أن كييف وشركاؤها يرفضون مبادرات السلام، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت دول مجموعة السبع، قد تعهدت بتقديم دعم عسكرى "طويل الأمد" لأوكرانيا فى مواجهة روسيا. وأعلنت دول مجموعة السبع فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، تقديم مساعدة "سريعة" لأوكرانيا فى حال شنت موسكو حربا جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: كييف وشركاؤها يرفضون مبادرات السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.