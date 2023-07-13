لافروف: منظمات الأمم المتحدة تتبع أوامر الغرب بشأن تفجير سد كاخوفكا

وأضاف لافروف -"فيما يتعلق برد المنظمات الإنسانية الدولية على ما حدث، كما فى حالة تخريب خط أنابيب الأمونيا توجلياتي- أوديسا، والعمل الإرهابى ضد نورد ستريم، لم يتم سماع أى تقييمات مبدئية منها".
وتابع: "وكالات الأمم المتحدة تحصر دورها فى المحاولات الظاهرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر خط الاتصال القتالى.. إنهم يعلمون أن هذا غير واقعى فى سياق العملية العسكرية، لكنهم ما زالوا يحاولون تنفيذ النظام السياسى للغرب ونظام كييف".
وشدد لافروف على أن روسيا ليس لديها شك على الإطلاق فى أن المسؤولية وراء الانفجار، الذى وقع فى كاخوفكا يقع على عاتق نظام كييف.
وأردف "ليس لدينا شك فى أن كييف كانت مسؤولة عن نسف محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.. يبدو أن نظام كييف يطالب ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى جريمة ارتكبها هو نفسه.. ربما لم يحدث هذا من قبل فى تاريخ هذه المحكمة الزائفة".
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