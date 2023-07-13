أوكرانيا.. تساقط حطام من هجوم طائرات مسيرة على كييف

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون أوكرانيون، إن وحدات مضادة للطائرات كانت تعمل للتصدى لهجوم بطائرات مسيرة لليلة الثالثة على التوالى فى كييف وحولها، فى وقت مبكر من يوم الخميس، فيما تحقق أجهزة الطوارئ فيما يتعلق بالحطام المتساقط والانفجارات فى ثلاث مقاطعات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح بيان الإدارة العسكرية فى كييف أن الحطام المتساقط أصاب منطقة سولوميانسكى بوسط المدينة، وأنه جار التحقق من الخسائر البشرية والمادية، لافتًا إلى إصابة شخصين على الأقل. وقال فيتالى كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الحطام ألحق أضرارًا بأحد طوابق مبنى سكنى فى منطقة دارنيتسكى شرقى المدينة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وفى منطقة شفتشينكفسكي، اندلعت نيران فى شرفة. ودوت أصوات الانفجارات فى مناطق أوكرانية أخرى، منها خميلنيتسكى فى الغرب، وميكولايف فى الجنوب، وزابوريجيا فى الجنوب الشرقى.

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