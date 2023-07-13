العالم اليوم - التجارة بين الصين وروسيا تسجل أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022

انتم الان تتابعون خبر التجارة بين الصين وروسيا تسجل أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 10:23 صباحاً - أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الخميس أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وزادت واردات الصين من روسيا 15.7 بالمئة إلى 11.28 مليار دولار، مقارنة مع زيادة بعشرة بالمئة في مايو. وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.

وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9 بالمئة الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالا، تراجعا من 114 بالمئة في مايو.

ولم تنشر إدارة الجمارك الصينية البيانات بالتفصيل الخميس.

ووفقا لوكالة أوتوستات لتحليل البيانات، فإن 6 من أعلى عشر علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في صناعة السيارات بروسيا هي شركات صينية، مثل هافل وشيري وجيلي، التي ملأت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الغربية.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين بمواصلة العمل مع روسيا على تطوير شراكة تعاون استراتيجية شاملة.

وقال الكرملين الأربعاء إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن هذا هو الوقت المناسب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.