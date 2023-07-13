البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن زعيمة المعارضة البيلاروسية فى المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، وذلك على هامش مشاركته فى قمة حلف شمال الأطلسى فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.





وأكد البيت الأبيض، أن لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس "التزام واشنطن المتواصل بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير، والانتخابات الحرة والنزيهة فى بيلاروسيا". وتتهم تيخانوفسكايا الرئيس الحالى ألكسندر لوكاشينكو بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية فى 6 أغسطس 2020، للبقاء فى السلطة، معلنة فوزها فى صناديق الاقتراع وداعية خصمها إلى وقف حملة القمع ضد المظاهرات الشعبية ضده والتخلى عن السلطة بدون إراقة دماء، وانتقلت تيخانوفسكايا للإقامة فى ليتوانيا بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية عام 2020.

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