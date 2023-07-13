لافروف: وجود طائرات F-16 فى أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لـ موسكو

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف، قد أعلن فى وقت سابق، تجهيز المطارات وأجهزة الرادار وأنظمة الملاحة استعدادا لتسلم مقاتلات "F16"، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بأنه قد صادق على خطط لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع.
وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تعد طائرات "إف 16" أكثر المقاتلات استخدامًا فى العالم، إذ تعد المقاتلة القادرة على تنفيذ مهام الدفاع الجوى والتشويش على رادارات العدو، لذا تسعى كييف لتعزيز دفاعاتها عبر مقاتلات "إف 16".
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