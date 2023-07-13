العالم اليوم - "مصدر" و"إبيردرولا" تستكشفان فرص الاستثمار بالطاقة المتجددة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 11:21 صباحاً - التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، والرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة "مصدر" المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، مع إيجناسيو غالان، رئيس مجلس إدارة شركة "إبيردرولا" العاملة في مجال الطاقة النظيفة في مدريد هذا الأسبوع.

كما التقى الجابر عدداً من المسؤولين العالميين بهدف تنسيق الآراء بشأن الحلول التي يمكن أن تضمن تحقيق انتقال منصف ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.



وتأتي هذه الاجتماعات بين مسؤولين إماراتيين وإسبان لمناقشة سبل تعزيز قدرات الطاقة المتجددة ودعم أهداف الحياد المناخي العالمية استعداداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن الإمارات تسعى إلى المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية في مؤتمر الأطراف COP28، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 إذا أردنا تحقيق هدف اتفاقية باريس بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مشدداً على أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تعزيز التعاون الدولي.

وأضاف: "نحرص دائماً على تعزيز التعاون واستكشاف فرص التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وناقشت هذه المواضيع مع إيجناسيو غالان، حيث ترتبط شركتي مصدر وإبيردرولا بعلاقات راسخة من التعاون البنّاء في تطوير مشاريع طاقة متجددة أسهمت في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الناس ضمن مناطق عدة حول العالم. وكان لهذه المشاريع دور مهم في دعم جهود إزالة الكربون وزيادة فرص العمل، كما أنها تسهم في تسريع التقدم لتحقيق انتقال مدروس ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة العالمي".

من جانبه قال إجناسيو غالان: "تمتلك "إبيردرولا" سنوات طويلة من الخبرة في توفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، حيث استثمرت على مدى السنوات العشرين الماضية أكثر من 150 مليار يورو بهدف تعزيز عملية انتقال الطاقة. ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يتوجب القيام بالكثير من العمل للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ويتعين على صانعي السياسات والشركات المستثمرة في الطاقة الالتزام أكثر من أي وقت مضى بتوفير الكهرباء النظيفة عبر مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الأكثر ذكاءً وحلول تخزين الطاقة".

وأضاف غالان: "لقد كان لقائي بالدكتور سلطان الجابر لقاءً مثمراً حيث أننا نتشارك الرؤى حول أهمية مصادر الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التقدم المنشود لخدمة مصالح الشعوب والكوكب".

وأكد أن العديد من الشركات الخاصة والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم يبذلون جهوداً حثيثة لدعم عملية انتقال الطاقة، ومن شأن التعاون المشترك أن يسهم في تمكين العالم من تحقيق أهدافه المناخية، فضلاً عن دعم الاقتصادات وتعزيز فرص العمل.

ووجهت الإمارات بتأسيس شركة "مصدر" في عام 2006، وتم تكليف الدكتور سلطان الجابر بمهمة الإشراف على سير أعمالها وتطويرها بهدف تنويع مصادر الطاقة في البلاد ومواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

وتعد "مصدر" واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتنشط في أكثر من 40 دولة ولديها محفظة مشاريع عالمية بقدرة إجمالية تتجاوز 20 جيجاواط.

وتبلغ قيمة استثمارات "مصدر" العالمية 30 مليار دولار وتستهدف الشركة تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030.

وقد استثمرت "مصدر" في أحدث التقنيات التي تشمل الهيدروجين الأخضر ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية وتحويل النفايات إلى طاقة وهي ملتزمة بتوفير طاقة نظيفة للمجتمعات حول العالم وتطوير مشاريع على مستوى المرافق الخدمية، وأخرى خارج نطاق الشبكة بهدف إمداد المناطق النائية بالكهرباء.

وتعد "إبيردرولا" شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وتعد أكبر شركة للكهرباء في أوروبا وثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 71 مليار يورو.

وبالإضافة إلى قاعدة أصول الشركة الحالية البالغة 150 مليار يورو، تلتزم خطة "إبيردرولا" الاستراتيجية للفترة 2023-2025 بمستوى قياسي قدره 47 مليار يورو من الاستثمار خلال ثلاث سنوات فقط، مع التركيز على شبكات الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة نظيفة وآمنة وتنافسية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشاريع "إبيردرولا" الحالية في مجال الطاقة المتجددة أكثر من 40 الف ميجاواط، وتشمل هذه المشاريع الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية.

ويعمل في الشركة 40 ألف موظف، وتتطلع إلى توفير 12 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025، وتدعم الشركة 400 ألف وظيفة إجمالاً عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.