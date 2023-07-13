العالم اليوم - بدعم من هذه الأسهم.. مؤشر نيكي يرتفع بأعلى وتيرة من أسبوعين

انتم الان تتابعون خبر بدعم من هذه الأسهم.. مؤشر نيكي يرتفع بأعلى وتيرة من أسبوعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 11:21 صباحاً - سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين اليوم الخميس مدعوما بصعود الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم مرتفعا 1.49 بالمئة عند 32419.33 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية له منذ الثالث من يوليو. وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر أمس الأربعاء.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة إلى 2242.99 نقطة.

وسجلت الأسهم المرتبطة بالرقائق قفزة كبيرة، إذ أغلق سهم أدفانتست مرتفعا أربعة بالمئة وسهم طوكيو إلكترون مرتفعا اثنين بالمئة وصعد سهم شين إتسو للكيماويات وتصنيع رقائق السيليكون 3.55 بالمئة.

كما قفز سهم مجموعة سوني 4.5 بالمئة بعد تقرير قال إن شركة الألعاب والمعدات الصوتية ستعزز الإنفاق على البحث والتطوير في وحدة الألعاب بنحو عشرة بالمئة لتصل إلى 300 مليار ين (2.2 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.