بايدن يهاجم بوتين: لديه شهوة جبانة للسلطة

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بأن لديه "شهوة جبانة للأرض والسلطة" فى نهاية قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، الأربعاء، بحسب "القاهرة الإخبارية".





وعرضت الدول الأعضاء فى أقوى تكتل عسكرى فى العالم إمكانية توفير الحماية طويلة الأجل لأوكرانيا، بعد يوم من تنديد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى برفض توجيه دعوة لبلاده للانضمام للحلف أو تقديم جدول زمنى لذلك، ووصف الرفض بأنه "عبثى".

وتدفع أوكرانيا من أجل تسريع انضمامها إلى الحلف، مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وتسببت فى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وبدلًا من ذلك، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع إطار لمفاوضات ثنائية لتقديم دعم عسكرى ومالي، إضافة إلى معلومات مخابرات، وتعهد باتخاذ خطوات فورية، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددًا.

وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمام زيلينسكى وقادة مجموعة السبع: "سيستمر دعمنا لوقت طويل فى المستقبل، إنه بيان قوى لالتزامنا تجاه أوكرانيا".

وفى خطاب لاحق فى قمة الحلف التى انعقدت فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال "بايدن" إن بوتين استهان بشدة بعزيمة الحلف العسكرى.

وأضاف بايدن: "عندما أطلق بوتين، وشهوته الجبانة للأرض والسلطة، العنان لحربه الوحشية على أوكرانيا كان يراهن على أن الحلف سوف ينقسم، كان يعتقد أن حلف الأطلسى سينهار، كان يعتقد أن وحدتنا ستتحطم فى الاختبار الأول، كان يعتقد أن القادة الديمقراطيين سيكونون ضعفاء، لكنه كان مخطئًا".