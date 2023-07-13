الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أسير محرر من "طوباس" شمال شرق الضفة، إضافة إلى سيدة وشاب من محافظة بيت لحم، إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.
وفى رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان، فيما جرى اعتقال شاب من مخيم شعفاط بمدينة القدس.
وفى محافظة الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة من بلدة "دورا"، وسادسًا من بلدة "سعير".
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