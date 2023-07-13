روسيا: الولايات المتحدة تحاول إدخال الناتو إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الناتو يخلق مخاطر اشتباك مسلح مباشر مع روسيا وسيسبب ذلك عواقب كارثية. وكان دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، قد أعلن فى وقت سابق، أن إنشاء مجلس "أوكرانيا – الناتو" لن يكون مستدامًا وسينتهى بسبب انهيار إحدى الأطراف المشاركة، مبديا اعتقاده بأن حلف الناتو وروسيا فى حالة توتر قريبة من الحرب أو فى قلب الصراع.

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