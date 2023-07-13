لافروف: الغرب لا يحترم مبدأ المساواة.. ونهج الناتو لن ينجح فى إحباط روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يعتقد أنه لا مكان لروسيا والصين فى العالم، مؤكدا أن بلاده تعمل على مكافحة النماذج الاستعمارية واحترام سيادة الدول.

وتابع لافروف، بأن أمريكا وبريطانيا اتفقتا على نشر عناصر للبنية النووية، مشددا على أن حلف الناتو يبدى تصميما على انتهاك مواثيق الأمم المتحدة، إلا أن نهج الحلف لن ينجح فى إحباط روسيا.

كما أكد لافروف، على تقديم ضمانات للمشاركين فى عملية نزع السلاح بآسيا.

وفيما يخص مبادرة تصدير الحبوب، قال لافروف، إنه لا مقترحات جديدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، معربا فى نفس الوقت عن استعداد بلاده لتوريد الغذاء للدول المحتاجة رغم قيود الغرب.