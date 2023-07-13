العالم اليوم - 330 مليون دولار أرباح "دبي التجاري" بالنصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 12:19 مساءً - سجل بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1.22 مليار درهم (حوالي 330 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41.5 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

وقال البنك في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن الإيرادات التشغيلية والبالغة 2.46 مليار درهم (670 مليون دولار) ارتفعت 42 بالمئة.

وساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.

وبلغت المصاريف التشغيلية 580 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.88 مليار درهم مرتفعة بنسبة 49.5 بالمئة، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 656 مليون درهم.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.5 بالمئة، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 86.4 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86.2 بالمئة.

وبلغ إجمالي الموجودات 123.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعاً بنسبة 4.8 بالمئة مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 80.8 مليار درهم بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بـ 78,9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعة بنسبة 1.1 بالمئة، مقارنة بـ 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49.7 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94 بالمئة.

الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية قد ارتفعت مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي لما تبقى من عام 2023.