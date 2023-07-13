عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة بالقدس المحتلة، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.