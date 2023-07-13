القاهرة الإخبارية: السودانيون يضعون آمالا كثيرة على قمة دول الجوار بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تستضيف القاهرة، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.





يأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة بالسودان، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها.

وقال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان، إن السودانيين يضعون آمالًا كثيرة على قمة دول جوار السودان المقرر عقدها بالقاهرة، اليوم الخميس.

وأضاف "الجندى"، فى رسالة على الهواء، أن القمة تعد خطوة مهمة من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السودانية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية اهتمت بانعقادها لتحسين الأوضاع الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع القائم بالخرطوم التى تأثرت كثيرًا بسبب النزاع.

وأوضح أن السودانيين يضعون آمالهم على القمة خاصة بعد فشل الهدن التى سعت لها بعض الدول ولم تنجح فى وقف الصراع، وتأمل الدولة السودانية فى أن تخرج القمة بوقف الصراع الذى تأثر منه السودانيون، معتمدين على العلاقات الوطيدة والمترابطة التى تجمع بين مصر والسودان.