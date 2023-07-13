يأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة بالسودان، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها.
وقال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان، إن السودانيين يضعون آمالًا كثيرة على قمة دول جوار السودان المقرر عقدها بالقاهرة، اليوم الخميس.
وأضاف "الجندى"، فى رسالة على الهواء، أن القمة تعد خطوة مهمة من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السودانية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية اهتمت بانعقادها لتحسين الأوضاع الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع القائم بالخرطوم التى تأثرت كثيرًا بسبب النزاع.
وأوضح أن السودانيين يضعون آمالهم على القمة خاصة بعد فشل الهدن التى سعت لها بعض الدول ولم تنجح فى وقف الصراع، وتأمل الدولة السودانية فى أن تخرج القمة بوقف الصراع الذى تأثر منه السودانيون، معتمدين على العلاقات الوطيدة والمترابطة التى تجمع بين مصر والسودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: السودانيون يضعون آمالا كثيرة على قمة دول الجوار بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.