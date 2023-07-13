أفورقى من القاهرة: يجب تأمين المناخ فى السودان لاستقرار الدول المجاورة

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الإريترى، أسياس أفورقى، فى مؤتمر قمة دول جوار السودان، بضرورة تأمين المناخ فى السودان لاستقرار الدول المجاورة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال أفورقى، يجب منع أى تدخل خارجى فى السودان، كما يجب تنفيذ آلية واضحة لحل الأزمة. وتابع بالقول إن "أولويتنا منح شعب السودان فرصة الحصول على الاستقرار"، مضيفا أن دول جوار السودان تفسح المجال لتأمين الخرطوم. وتستضيف اليوم، القاهرة، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

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