جدة - نرمين السيد - وجه رئيس جنوب السودان سلفاكير، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تنظيم قمة دول جوار السودان، قائلا "نحن نجتمع هنا اليوم من أجل هدف مناقشة سبل إنهاء الأزمة فى السودان، أؤكد على أن هذه القمة تأتى فى وقت حساس وحرج بالنسبة لنا جميعا، فالدول الجوار للسودان أمامها فرصة لتباحث الوضع فى السودان".





وأضاف سلفاكير، خلال قمة دول جوار السودان، التى تعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن انهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل عليها منظمة الايجا وكذلك الاتحاد الإفريقى، هذه القمة ليس بشيء جديد لدول الجوار السودانى، لإنهاء الصراع داخل السودان وتأثراته التى تؤثر على دول الجوار. وأوضح رئيس دولة جنوب السودان، هذا الصراع اندلع فى 15 إبريل 2023 بين العديد من الأطراف وأنا شخصيا أطلب منهم وقف إطلاق النار الفورى، أطالب بذلك لأننى أعرف بأن حال الحرب سيكون له تداعياته على الوضع الأمنى فى السودان، وكذلك الوضع الاجتماعى والاقتصادى على دول الجوار ايضا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفاكير خلال قمة دول الجوار: أطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.