أوكرانيا: القوات الروسية هاجمت خيرسون 76 مرة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى خيرسون، أولكسندر بروكودين أن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 76 مرة، حيث أطلقت 487 قذيفة مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين.





وقال بروكودين -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس - إن الجيش الروسى استخدم قذائف الهاون والمدفعية والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة والمدافع عديمة الارتداد وعربات القتال المشاة والمركبات الجوية بدون طيار.

وأضاف، أن المقذوفات الروسية استهدفت مناطق سكنية عبر أماكن فى منطقة خيرسون حيث قُتل مدنيان وأصيب ثلاثة بجروح.

كما أعلن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إسقاط 20 طائرة بدون طيار من طراز شاهد تابعة للقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال سلاح الجو الأوكرانى، إن القوات الروسية أطلقت خلال الليلة الماضية 20 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131، فى الاتجاه الشمالى الشرقى والجنوبى الشرقى.

وأوضح أن قوات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، تمكنت من تدمير 20 مسيرة روسية، بالإضافة إلى صاروخين كروز من طراز كاليبر من البحر الأسود وصاروخ باليستى من طراز إسكندر-إم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.