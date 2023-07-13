العالم اليوم - وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 01:17 مساءً - قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن الطلب على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي هذا العام، لكن في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة ورفع أسعار الفائدة، ستكون الزيادة أقل بقليل من المتوقع.

وعلى الرغم من التوقعات بوصول الطلب إلى 102.1 مليون برميل يوميا، خفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لأول مرة هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن "الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن أسباب منها التشديد النقدي على وجه الخصوص في العديد من الدول المتقدمة والنامية".

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يأتي أكثر من ثلثي نمو الطلب هذا العام من الصين، حيث من المقرر أن تزداد وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، خاصة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت إن الطلب في البلدان المتقدمة وخاصة أوروبا لا يزال ضعيفا.

وأردفت الوكالة قائلة، إن نمو الطلب على النفط يتجه للانخفاض بواقع النصف العام المقبل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مما يعكس التوجه إلى تصنيع السيارات الكهربائية وترشيد الطاقة.

وتأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية معاكسة للتوقعات المتفائلة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، فقد قالت مصادر قريبة من المنظمة لرويترز، إنها من المرجح أن تُبقي على تفاؤلها إزاء نمو الطلب على النفط للعام المقبل في توقعاتها التي تنشرها هذا الشهر، إذ ترى أنه سيتباطأ مقارنة بالعام الحالي لكنه يظل أعلى من المتوسط.

ومن المرجح أن تكون توقعات "أوبك" لنمو الطلب على الخام في 2024 أقل من تلك الخاصة بالعام الحالي والبالغة 2.35 مليون برميل يوميا، أو 2.4 بالمئة من مجمل الإنتاج، وهو معدل مرتفع في ظل خروج العالم من جائحة فيروس كورونا.