العالم اليوم - واردات الصين من الخام تقفز 45.3% في يونيو على أساس سنوي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 01:17 مساءً - أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، الخميس، أن واردات النفط الخام قفزت 45.3 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، لتسجل ثاني أعلى رقم شهري على الإطلاق، وسط زيادة المصافي للمخزونات على الرغم من فتور الطلب المحلي.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي واردات الخام في يونيو 52.06 مليون طن، أو ما يعادل 12.67 مليون برميل يوميا.

وتعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة مع واردات بلغت 8.72 مليون برميل يوميا في يونيو من العام الماضي، وسط تداعيات عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة كوفيد-19 على الاقتصاد.

كما واصلت الواردات الصعود على أساس شهري لتزيد 4.58 بالمئة عن مايو عندما سجلت 12.11 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي الواردات في النصف الأول 282.07 مليون طن، بزيادة 11.7 بالمئة مقارنة مع 252.52 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكثفت المصافي في شاندونغ شرق الصين العمليات، وسط رفع السلطات القيود على استيراد البيتومين المخفف في أواخر يونيو.

لكن على النطاق الأوسع، تواصل المخزونات الارتفاع على خلفية الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي.

واستوردت الصين 10.39 مليون طن من الغاز الطبيعي في يونيو، بزيادة 19.2 بالمئة مقارنة مع 8.72 مليون طن قبل عام، عندما خفض المستوردون المشتريات الفورية وسط ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وبلغ إجمالي واردات الغاز في النصف الأول 56.63 مليون طن، بزيادة 5.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.