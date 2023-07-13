العالم اليوم - بيانات التضخم الأميركية تضغط على الدولار أمام عملات العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 01:17 مساءً - تعرض الدولار لمزيد من الضغوط وانخفض، الخميس، إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة، مؤشرا على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت الأربعاء، أن التضخم تباطأ بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع الشهر الماضي.

وأدى ذلك إلى أكبر عمليات بيع للدولار في يوم واحد خلال خمسة أشهر، وانخفاض العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وإلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات مقابل الفرنك السويسري.

ويتجه اليورو لتسجيل مكاسب لليوم السادس، وارتفع في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.155 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في وقت سابق عند 1.11580 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة خلال اليوم إلى 1.30345 دولار، في طريقه لتسجيل مكاسب لليوم السادس بعدما تجاوز 1.30 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي.

وزاد الين 0.12 بالمئة إلى 138.325 مقابل الدولار لأسباب من بينها انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكان الين قد ارتفع أربعة بالمئة في الأيام الخمسة الماضية.

وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له مقابل الدولار، منذ أن أنهى البنك الوطني السويسري ربط العملة المحلية بنظيرتها الأميركية في أوائل عام 2015، لينخفض الدولار 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 0.863 للفرنك.