جدة - نرمين السيد - قال فاوستين تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فى مؤتمر قمة دول جوار السودان، إننا نواجه صراعا مسلحا داخليا بالسودان يخلف موقفا مأساويا، مشيرا إلى أن الصراع فى السودان يعوق التنمية الاقتصادية فى دولنا.





وأعرب تواديرا، عن قلق بلاده بشأن الموقف بالسودان، قائلا إن "عملية النزوح واللجوء بالسودان أثرت على الحالة الأمنية، كما أن الأزمة السودانية خلفت نقصا فى الغذاء والمحروقات". وتابع أن أزمة السودان زادت التجارة غير المشروعة فى الأسلحة الخفيفة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". واختتم تواديرا بالقول، إن هناك علاقات قوية تجمع بين إفريقيا الوسطى والسودان، داعيا الأشقاء فى السودان إلى الحوار من أجل السلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواديرا بقمة دول الجوار: الصراع فى السودان يعوق التنمية الاقتصادية بـ دولنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.