روسيا: الناتو يعود إلى مخططات الحرب الباردة.. وسنرد على التهديدات

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أحدث قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" أظهرت أن الحلف الغربى يعود إلى "مخططات الحرب الباردة"، مضيفة أن الكرملين مستعد للرد على التهديدات باستخدام جميع الوسائل اللازمة، بحسب "القاهرة الإخبارية".





وجاء فى بيان للوزارة: "سيجرى تحليل نتائج قمة فيلنيوس بعناية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات والتهديدات لأمن روسيا ومصالحها التى تم تحديدها". وأضاف البيان، أن روسيا سترد فى الوقت المناسب، وبطريقة مناسبة باستخدام جميع الوسائل والأساليب المتاحة، بالإضافة إلى القرارات التى اتخذت بالفعل، وسوف يتم مواصلة تعزيز التنظيم العسكرى والنظام الدفاعى للبلاد.

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