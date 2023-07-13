آبى أحمد: أشكر الرئيس السيسى على مبادرته لإنهاء أزمة السودان

جدة - نرمين السيد - وقال آبى أحمد، فى مؤتمر قمة دول جوار السودان، إن "السودان ينزف بسبب نزاع سياسى عنيف"، مشيرا إلى أن النزاع خلف عديدا من الضحايا والنازحين.

وشدد آبى أحمد، على ضرورة أن تكون هناك سلطة بالسودان للأخذ بزمام الأمور، مضيفا أن أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة.

وتابع بالقول إن "إثيوبيا تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى السودان".