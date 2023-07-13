سلفاكير من القاهرة: لا يجب تجاهل صوت الشعب السودانى أثناء إيجاد حلول للأزمة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، إن الخطوات التى يأخذها العديد من الأطراف المعنية بالأزمة السودانية يجب أن تصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، ونحن نشهد أوضاع حرجة من حيث الصحة ونرى الدمار يؤثر على جميع المناحى فى السودان، ولذلك تركز دولة جنوب السودان على إيجاد حلول لهذه الأزمة السودانية القائمة، ونرى أن دول الجوار والمنطقة بأكملها يجب أن يجتمعوا ويجدوا حلا لهذه المشكلة.





وأضاف سلفا كير، خلال قمة دول جوار السودان، نقلتها شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأولولية بالنسبة لنا هى إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية، وأن تكون هذه المبادرات ناحجة ونؤكد على أهمية معرفة سياق الصراع، فخبراتنا مع الصراع السودانى تضعنا فى موضوع أننا يمكننا إيجاد الحلول، فالوساطة لهيئة الإيجاد التى حضرناها وقمتنا هنا اليوم وأى مبادرات أخرى يجب أن تسعى إلى بذل الجهود للوصول إلى حل سلمى للصراع فى السودان. وأوضح أنه يجب علينا جميعا أن نسعى نحو فهم سياق الأزمة السودانية وتاريخ السودان عند مناقشة وبحث سبل إنهاء الحرب، والأكثر أهمية أن نستخدم الكثير من الصفقات فى مسعانا لإيجاد الحلول والسلام لدولة السودان وأن نضع مصلحة الشعب السوادنى أولا، فلا يجب تجاهل صوت الشعب السودانى عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام، لذلك بطالب بتوسيع نطاق مبادرة الإيجاد لتضمين ممثلين عن الشعب السوداني، ودول الجوار السودانى الذين أيضا يعانون من آثار الأزمة الإنسانية التى ولدها الصراع.

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