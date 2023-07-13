العالم اليوم - تراجع الدولار يقفز بالذهب عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر تراجع الدولار يقفز بالذهب عند أعلى مستوى في 4 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 02:18 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار، بعد بيانات التضخم الأميركية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قريبا عن تشديد سياسته النقدية.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل لدى كاينسيس ماني، إنه مع تبقي أسبوعين على موعد اجتماع البنك المركزي الأميركي المقبل، وفي ظل البيانات التي تظهر نموا أقل للوظائف وتباطؤ التضخم في يونيو، توجد توقعات بأن يكون رفع أسعار الفائدة التالي هو الأخير.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو، وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، مع استمرار التضخم في الانخفاض.

وشهد الدولار الأميركي، أكبر عمليات بيع في يوم واحد خلال خمسة أشهر، وانخفاض العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وإلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات مقابل الفرنك السويسري.

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.13 بالمئة إلى 1,959.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينيتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو حزيران.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.15 بالمئة إلى 1,964.05 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.53 بالمئة إلى 24.438 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1296.25 دولار للأونصة.

وقفز البلاتين 1.4 بالمئة إلى 960.04 دولار للأونصة.