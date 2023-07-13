الاحتلال يطلق النار على مزارعين فلسطينيين جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال المتواجدة فى أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودى شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين فى منطقة الفخارى شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية. وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين الفلسطينيين فى الأراضى الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

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