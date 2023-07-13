جدة - نرمين السيد - قال رئيس جنوب السودان سلفاكير، إن مباحثاتنا اليوم فى قمة دول جوار السودان لا يمكن أن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنسانى، فجميع البلدان الممثلة هنا قد واجهت تدفق العديد من اللاجئين، وهذا التدفق يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجوار، نود أن نستغل هذه الفرصة وأدعوا المجتمع الدولى للاستجابة لهذه الأزمة، عن طريق إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.





وأضاف سلفاكير، خلال قمة دول جوار السودان، نقلتها شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يود أن يسلط الضوء على أن محاولتنا لإيجاد سبل حل هذا الصراع يجب أن تستهدف تحقيق ما يلى، وقف إطلاق نار مستدام، إيقاف العداء بشكل مستدام، إيصال المساعدات الإنسانية ووضع إطار عمل لبحث تسوية سياسية سلمية، احترام سيادة الشعب السودانى وسلامة أراضية. واختتم رئيس جنوب السودان حديثه، "أود أن أتوجه بالشكر للرئيس السيسى لتنظيم هذه القمة، ولحسن الضيافة، والترحيب الذى تلقيناه وكذلك أود أن أشكر المنظمين لهذه القمة الموقرة، هذا عمل جيد أشكركم جميعا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفاكير من القاهرة: تدفق اللاجئين السودانيين ضغط على موارد دول الجوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.