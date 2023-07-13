المنفى من القاهرة: قمة الجوار فرصة لاستعادة استقرار وأمن السودان

جدة - نرمين السيد - وقال المنفى فى مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الصراع بالسودان خلف آثارا أمنية واقتصادية على دول الجوار"، مشددا على أن قمة دول جوار السودان فرصة لاستعادة استقرار وأمن البلاد.

وأعرب المنفى، عن استعداد بلاده للمساهمة فى إيقاف الحرب بالسودان، مشيرا إلى أن هناك دمارا كبيرا أصاب البنية التحتية جراء الأزمة السودانية.

وأكد المنفى على ضرورة إحلال السلام فى السودان وعدم المساس بوحدته، قائلا إنه "يجب وقف جميع أنواع المواجهات المسلحة، وتشكيل لجنة اتصال إقليمية ودولية لحل الأزمة، فضلا عن ضرورة توحيد المبادرات وفق أسس تصب فى مصلحة السودان".