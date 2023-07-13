موسى فكى بقمة دول الجوار: الأزمة السودانية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، إن "الأزمة السودانية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة"، مشددا على ضرورة تنفيذ آلية سياسية نابعة من الشعب السودانى لحل الأزمة.





وأضاف خلال كلمته فى قمة دول جوار السودان بالقاهرة، والتى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤسسات الإفريقية طالبت بوقف إطلاق النار فى السودان، مشيرا إلى أنه تم وضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار. وأكد فكى، أن خارطة الطريق تحظى بتأييد دولى لحل أزمة السودان، مضيفا أنه تم وضع سكرتارية من الاتحاد الإفريقى وشركاء دوليين لحل الأزمة. وتابع بأن هناك عوامل سلبية أعاقت عملية انتقالية دستورية فى السودان، مشددا على ضرورة التنسيق بين دول الجوار لمساندة السودان فى أزمته.

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