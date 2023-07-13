العالم اليوم - أوبك تتوقع تباطؤا طفيفا للطلب العالمي على النفط في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 03:22 مساءً - حافظت أوبك، الخميس على توقعات متفائلة للطلب العالمي على النفط على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، مما رفع توقعات النمو لعام 2023 وتوقعت تباطؤًا طفيفًا في 2024 حيث تواصل الصين والهند قيادة النمو في الطلب على الوقود.

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الجاري، بمقدار 100 ألف برميل عن تقديرات الشهر الماضي إلى 2.4 مليون برميل يوميا، مرجعا تلك الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب في الصين بالربع الثاني من 2023.

وكانت أوبك قد أبقت على توقعاتها للطلب على النفط دون تغيير لـ 4 أشهر على التوالي.

وللمرة الأولى يشير تقرير منظمة أوبك إلى توقعات العام 2024، إذ توقعت أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 2.2 مليون برميل يوميا، ليصل إلى حوالي 104.25 مليون برميل يوميا، وهي معدلات أقل من توقعاتها بالنسبة للعام 2023.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الخميس، "في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي وسط التحسينات المستمرة في الصين إلى زيادة استهلاك النفط".

وأضاف التقرير: "نهج أوبك + الاستباقي وخفض الإنتاج "أضافت قدرا كبيرا من الاستقرار إلى سوق النفط العالمية، والتي من المتوقع أن تمتد أساسيات سوق النفط القوية التي شوهدت هذا العام حتى عام 2024".

وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع 91 ألف برميل يوميا إلى 28.19 مليون برميل يوميا في يونيو، بقيادة إيران والعراق، على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها أوبك +.

من ناحية أخرى، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 بواقع 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، الخميس.

وأبقت "أوبك" توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 دون تغيير عند 2.6 بالمئة، وتوقعت المنظمة أن يبلغ النمو الاقتصادي لعام 2024 عند 2.5 بالمئة.

كما عدلت توقعاتها للنمو الاقتصادي الأميركي لعام 2023 بالزيادة الطفيفة إلى 1.4بالمئة ، يليه 0.7 بالمئة لعام 2024.

كما تم تعديل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بشكل طفيف عند 0.7 بالمئة، بينما يُتوقع النمو في 2024 عند 0.8 بالمئة.

وأبقت المنظمة على توقعاته لـ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2023 عند 5.2 بالمئة، 4.8 بالمئة في 2024.

وأظهر تقرير أوبك أن متوسط سعر النفط لدول أوبك بلغ نحو 75 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.8% عن مايو.