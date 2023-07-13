شريف عثمان لـ«إكسترا نيوز»: قمة دول جوار السودان ستنعكس بالإيجاب على الأزمة

جدة - نرمين السيد - قال شريف عثمان، الأمين السياسى لحزب المؤتمر، إن مؤتمر قمة دول جوار السودان سينعكس على نحو إيجابى على الأزمة بشكل عام، موضحًا أن الجميع فى السودان يترقبون وينتظرون نتائج المباحثات التى تتم بين الرؤساء.





وأضاف "الأمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى ياسر عبدالستار، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حضور الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية فى هذه القمة مهم جدًا، وبخاصةً أن هناك عددًا كبيرًا من الأطراف التى دعت إلى حل الأزمة، وبالتالى يجب العمل على توحيد الجهود وتشكيل منبر موحد لمنع التنافس الدولى والإقليمى حول الحل السياسى فى السودان. وتابع الأمين السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أن القوى المدنية والعسكريين يتابعون هذه القمة باهتمام بالغ، مُشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت على ضرورة إيجاد آلية لوقف هذه الحرب وكيفية استعادة الاستقرار فى السودان.

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