مبارك أردول: احترام سيادة السودان أهم مخرجات قمة دول الجوار (فيديو)

وأضاف "أردول"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهم مخرجات هذه القمة هى احترام سيادة السودان وعدم التدخل فى شؤونه واعتبار أن ما يحدث هو شأن داخلى، فقد كان شبح التدخل الخارجى يخيم على الأوضاع فى السودان.
وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديموقراطية السودانية، أن وقف وإنهاء الحرب عملية أساسية، لأن هذا الأمر يعنى معالجة جذور الأزمة التى تسببت فى اندلاعها، موضحا أن من بين مسببات الأزمة الراهنة ثنائية المؤسسات الأمنية فى البلاد.
وأكد أن الجهود الغربية والأوروبية والأممية والقارية يجب أن تبدأ من البيان الختامى لقمة دول جوار السودان التى انعقدت اليوم: "نحن لدينا آمال، ويجب أن يتم تسريع وتيرة تشكيل الآليات الأمنية والسياسية حتى ينعم السودانيون بالأمن والاستقرار، ويتم إزاحة شبح التهديد الذى يطل من وقت لآخر من الخرطوم".
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