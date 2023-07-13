ألمانيا تعلن استراتيجية جديدة بشأن التعامل مع الصين

وقدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استراتيجية الحكومة الألمانية للعلاقات مع بكين فى معهد مركاتور للدراسات الصينية فى برلين، بحسب شبكة دويتشه فيله الألمانية.
وقالت بيربوك: "لقد تغيرت الصين وبالتالى يجب تغيير سياستنا تجاهها، نحن لا نفصل عن الصين، نحن نريد فقط أن نخرج من المخاطرة - أى نقلل من هذا الخطر"، مشيرة إلى الخطأ الذى ارتكبته ألمانيا فى الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفورى الروسى.
كما جاء فى الاستراتيجية الجديدة أيضا أن ألمانيا لن تتوانى عن التعامل مع تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى، مشيرة إلى أن "ألمانيا لديها علاقات وثيقة وجيدة مع تايوان فى العديد من المجالات وتريد توسيعها".
وتستند الوثيقة المكونة من 64 صفحة التى وافقت عليها حكومة المستشار الألمانى أولاف شولتز إلى أول استراتيجية للأمن القومى فى ألمانيا، صدرت قبل شهر، والتى لم تخض فى تفاصيل السياسة الخارجية.. وقد تعهد ائتلاف شولتز المكون من ثلاثة أحزاب عندما تولى منصبه فى أواخر عام 2021 بوضع "استراتيجية شاملة للصين".
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